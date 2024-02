Stand: 29.02.2024 16:14 Uhr Lüneburger Grundschule überzeugt bei Schülerzeitungswettbewerb

Die Grundschule "Im Roten Felde" in Lüneburg hat bei einem Schülerzeitungswettbewerb den zweiten Platz erzielt. In Hannover zeichneten die "Junge Presse Niedersachsen" und zahlreiche Partner aus Medien, Politik und Gesellschaft die besten Schülerzeitungen des Landes aus. Der Lüneburger "Schulflieger" überzeugte in der Kategorie Grundschule. Die Jury setzte sich aus Profi- und Nachwuchsjournalisten zusammen. Rund fünfzig Bewerber haben an dem Wettbewerb teilgenommen, der bereits zum sechsten Mal in Folge stattfand. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war als Schirmherr bei der Preisverleihung dabei. Für die Schülerzeitungen gab es Geld- und Sachpreise zu gewinnen.

