Stand: 23.09.2021 10:25 Uhr Lüneburger Brandserie geht weiter

Die Brandserie in Lüneburg hat sich in der Nacht zu Donnerstag fortgesetzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind erneut Mülltonnen angezündet worden - unter anderem an der Ratsbücherei in der Innnenstadt. Dabei sei auch ein leichter Gebäudeschaden entstanden. Im Fokus der Ermittler steht erneut eine Gruppe Jugendlicher. Verschiedene Institutionen beraten derzeit über erzieherische Maßnahmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.09.2021 | 13:30 Uhr