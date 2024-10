Stand: 16.10.2024 16:12 Uhr Wie ein Roboter auf dem Rücken: Exoskelette im Handwerk

Die Handwerkskammer zeigt am Mittwoch in Lüneburg, wie Assistenzsysteme Handwerkerinnen und Handwerker bei der Arbeit unterstützen können. Sogenannte Exoskelette werden direkt am Körper getragen. Sie können bestimmte Körperhaltungen und -belastungen erleichtern. Sie unterstützen zum Beispiel beim Heben und Tragen von schweren Gegenständen und wenn vornübergebeugt, in der Hocke oder über Kopfhöhe gearbeitet wird. Deshalb könne das System dazu beitragen, Arbeitsausfälle im Handwerk zu verringern und die Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten, so die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade.

