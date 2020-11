Stand: 23.11.2020 10:36 Uhr Lüneburg: Wichernkranz wird auf Wasserturm gehievt

In Lüneburg wird am Montag wieder der Wichernkranz mit einem Kran auf den historischen Wasserturm im Zentrum gehoben. Wie jedes Jahr soll der riesige Adventskranz in 56 Metern Höhe in der Adventszeit um Spenden für Menschen in Not werben. Vom ersten Advent an strahlt auf ihm jeden Tag eine weitere Kerze über Lüneburg. Spender können den Kranz per SMS oder durch einen Anruf zusätzlich zum Leuchten bringen. In diesem Jahr soll die Aktion "Guter Nachbar" unterstützt werden - um in Not geratenen Menschen mit geringen Einkommen unbürokratisch zu helfen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.11.2020 | 09:30 Uhr