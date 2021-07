Stand: 27.07.2021 19:29 Uhr Lüneburg: Unbekannter verletzt 28-Jährigen mit Stichen schwer

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Lüneburg ist ein 28-Jähriger durch Stiche schwer verletzt worden. Nach einer Notoperation im Krankenhaus bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Nach der Tat hatte die Polizei im Zuge einer Fahndung zunächst einen 27-Jährigen als tatverdächtig ermittelt. Die Ermittlungen ergaben aber, dass ein noch unbekannter Mann dem 28-Jährigen die Stichverletzungen zugefügt haben soll. Nach ihm sucht die Polizei. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind weiter unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Zunächst hatten die Beamten berichtet, die Stichverletzungen sollten von einem Messer stammen. Dies sei aber noch nicht vollständig gesichert, sagte die Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.07.2021 | 11:00 Uhr