Stand: 07.07.2023 07:16 Uhr Lüneburg: Superintendentin Schmid verlässt den Kirchenkreis

Beim evangelischen Kirchenkreis Lüneburg steht im Herbst ein Leitungswechsel an: Superintendentin Christine Schmid verlässt ihren Posten nach 17 Jahren. Sie arbeitet ab November an der Niederelbe, bei der Klinikseelsorge in Buxtehude und im Pastoralpsychologischen Dienst der Landeskirche im Sprengel Stade. Die 60-Jährige sagt, ihre Leitungsaufgabe in Lüneburg sei erfüllend, zugleich ziehe es sie wieder in die Seelsorge. Ihr Co-Superintendent Christian Cordes wird die Geschäfte zunächst gemeinsam mit seinen Vertretern weiterführen, bis Schmids Stelle wiederbesetzt ist.

