Stand: 09.01.2023 07:22 Uhr Lüneburg: Polizei schnappt mutmaßliche Diebe per GPS-Tracker

In Lüneburg hat es in den vergangenen Tagen zahlreiche Einbrüche in Autos gegeben. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte im Stadtgebiet am vergangenen Wochenende in mindestens sieben Fällen Seitenscheiben eingeschlagen und Rucksäcke und Taschen gestohlen. In einem der Rucksäcke habe sich ein GPS-Tracker befunden, der die Fahnder zu vier mutmaßlichen Tätern führte. Den Angaben zufolge stellten die Ermittler bei den Beschuldigten weitere gestohlene Gegenstände sicher.

