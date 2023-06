Stand: 30.06.2023 11:40 Uhr Lüneburg: Messerangriff auf 18-jährigen Jugendheimbewohner

In einem Jugendheim in Lüneburg ist in der Nacht zu Freitag ein 18-jähriger Bewohner durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben erlitt er unter anderem Stiche im Zwerchfellbereich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist jetzt stabil. Tatverdächtig sind zwei weitere 18-Jährige, sie wurden vorläufig festgenommen. Einer der beiden wohnt ebenfalls in dem Heim. Beide seien polizeibekannt, hieß es. Der Tat vorausgegangen war ein Streit - worum es dabei ging, ist noch unklar.

