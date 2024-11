Jugendliche locken Männer auf Dates und verprügeln sie Stand: 27.11.2024 15:04 Uhr Zwei Männer hatten sich über eine Dating-App jeweils am Montag und Dienstag zu Treffen in Lüneburg-Kaltenmoor verabredet. Dort angekommen wurden sie von einer Gruppe überfallen und zusammengeschlagen.

Die beiden 24 und 37 Jahre alten Männer wollten sich nach Angaben der Polizei jeweils am Abend mit einer Internet-Bekanntschaft in Lüneburg treffen. Es stellte sich heraus, dass sie auf einen Schulhof sowie einen Spielplatz gelockt wurden, um dort von einer Gruppe angegriffen zu werden. Beide Männer mussten den Angaben zufolge nach Tritten und Schlägen an den Kopf im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung. Die Beamten wollen zudem in Kaltenmoor mehr Präsenz zeigen. Die Täter seien bislang unbekannt, heißt es.

Junge Union spricht von einem abscheulichen Angriff

Die Junge Union in Lüneburg, bei der eines der Opfer Mitglied ist, spricht in einem Statement davon, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund gehandelt habe. Die Polizei kommentierte dies gegenüber dem NDR Niedersachsen nicht. Die Beamten warnen grundsätzlich davor, sich an abgelegenen Orten in der Dunkelheit mit unbekannten Personen zu treffen. Hinweise zu den Gewalttaten am Montag- und Dienstagabend nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04131) 83 06 22 12 entgegen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Lüneburg | 27.11.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg