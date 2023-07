Stand: 28.07.2023 06:47 Uhr Lüneburg: Historischer Altar in Kirche fängt Feuer

In der Lüneburger St. Johanniskirche hat der historische Altar gebrannt. Die Feuerwehr evakuierte am Donnerstagnachmittag die Kirche und löschte den Altar. Verletzt wurde niemand, es entstand nach Polizeiangaben aber ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Altar ist im 15. Jahrhundert entstanden und zeigt neben der Kreuzigung verschiedene Szenen aus der Passions- und Ostergeschichte. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

