Lüneburg: Ein Toter und 23 Verletzte bei Explosion in Wohnhaus Stand: 25.05.2023 08:47 Uhr In Lüneburg ist am Mittwoch ein Mensch nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen - laut Polizei vermutlich ein 34-jähriger Mann. Zudem wurden 23 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Die Leiche des Mannes wurde demnach in der Wohnung gefunden, in der es am Abend vermutlich zu der Explosion gekommen war und die in Flammen stand. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hätten überall Trümmerteile gelegen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Durch die Wucht seien Fensterscheiben des Hauses zu Bruch gegangen. Auch seien mehrere Wohnungstüren aus den Angeln gerissen worden. Mehrere Bewohner des Hauses musste die Feuerwehr mit Drehleitern aus ihren Wohnungen retten.

Bewohner des Hauses kommen in Schule unter

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude ist teilweise nicht mehr bewohnbar. Die Stadt habe Notunterkünfte für die 80 Bewohner zur Verfügung gestellt, laut Feuerwehrsprecher wurden sie vorläufig in einer benachbarten Schule untergebracht. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist weiterhin unklar. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 100.000 Euro.

