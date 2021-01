Stand: 04.01.2021 08:08 Uhr Lüchow: Insgesamt 16 Autos mutwillig beschädigt

In Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind in den vergangenen Tagen offenbar gleich 16 Autos vorsätzlich beschädigt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde unter anderem die Heckscheibe eines geparkten Wagens mit einem Pflasterstein eingeworfen. Ein 34-jähriger Mann konnte kurz danach gestellt werden. Ob er auch für die übrigen Fälle verantwortlich ist, werde derzeit noch ermittelt, so der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.01.2021 | 06:30 Uhr