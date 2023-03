Stand: 01.03.2023 11:59 Uhr Lkw schleift 84-jährigen Fußgänger in Tostedt mit

In Tostedt (Landkreis Harburg) hat ein Lastkraftwagen am Dienstag einen 84-Jährigen erfasst und rund 20 Meter mitgeschleift. Nach Angaben der Polizei wollte der Lkw-Fahrer zunächst abbiegen, stellte daraufhin aber fest, dass sein Fahrzeuggespann dafür zu groß war. Er hielt deshalb auf der Fahrbahn. Als der Lkw wieder anfuhr, überquerte der 84-Jährige gerade die Straße. Der Lkw-Fahrer hörte die Rufe des Mannes und eilte ihm zur Hilfe. Der 84-Jährige wurde am Fuß verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

