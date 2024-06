Stand: 19.06.2024 21:17 Uhr Lkw in Dahlenburg auf Seite gekippt: Stickstoff ausgetreten

In Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) ist am Mittwochmittag Stickstoff aus einem Gefahrguttransporter ausgetreten. Laut Polizei wollte der 34-jährige Fahrer gegen 13.30 Uhr auf der B216 abbiegen, als sein Lkw auf die Seite kippte. Dabei wurde dieser stark beschädigt, sodass Stickstoff ausströmte. Die Feuerwehr habe sofort eingegriffen, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für weitere Personen habe demnach nicht bestanden. Der Fahrer wurde hingegen schwer verletzt. Aufgrund der Räumungsarbeiten war die Lüneburger Landstraße zwischen Ortseingang Dahlenburg und Ellringer Straße bis in den Abend gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird nun von der Polizei ermittelt.

