Stand: 19.06.2024 08:18 Uhr Lkw-Unfälle auf der Autobahn: A1 und A7 teilweise gesperrt

Zwei Lkw-Unfälle sorgen am Mittwochmorgen für Sperrungen auf den Autobahnen A7 im Landkreis Harburg und A1 im Landkreis Rotenburg. Auf der A7 zwischen Garlstorf und Egestorf steht nach Polizeiangaben ein Lkw quer. Die Fahrbahn ist in Richtung Süden voll gesperrt, Richtung Hamburg läuft der Verkehr einspurig. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Auf der A1 zwischen Bockel und Elsdorf ist in der Nacht ein Hühnertransporter von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Derzeit stehe der Lkw neben der Autobahn. Die Hühner müssten jedoch im Laufe des Tages umgeladen werden. Dafür soll noch am Vormittag ein Ersatzfahrzeug kommen. Der Hauptfahrstreifen der A1 ist bereits gesperrt.

