Stand: 08.02.2021 15:15 Uhr Lindhorst: Gäste von Corona-Party flüchten in den Schnee

Mehrere junge Leute haben am Sonntag in Lindhorst (Landkreis Harburg) vergeblich versucht, von einer illegalen Corona-Party zu flüchten. Als Polizeibeamte an der Tür klingelten, rannten die Gäste teils auf Socken in den schneebedeckten Garten. Sie hatten nach Angaben eines Sprechers allerdings Taschen mit ihren Ausweispapieren zurückgelassen. Der 29 Jahre alte Gastgeber und seine sechs Freunde erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Sie sollen die ganze Nacht zusammen gefeiert haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.02.2021 | 15:00 Uhr