Lies: Land bei Endlagersuche besonders betroffen

Vor der Bekanntgabe der möglichen Standorte für ein Atommüll-Endlager hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag in Hannover mit den Landtagsfraktionen und verschiedenen Institutionen über das Thema diskutiert. Eingeladen waren Vertreter der Kirchen, gesellschaftliche Organisationen sowie Jugendverbände und in der Umweltarbeit engagierte Gruppen. Der Umweltminister geht davon aus, dass Niedersachsen bei der anstehenden Vorauswahl von Regionen für ein Atommüllendlager besonders betroffen ist. "Es ist auch wegen der geologischen Struktur davon auszugehen, dass nennenswerte Teile von Niedersachsen dabei sind", sagte Lies am Donnerstag. Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und früheres Mitglied der Begleitkommission Atomendlager, teilte diese Ansicht. "Niedersachsen wird mit mehreren Teilgebieten vertreten sein", so auch Meisters Erwartung.

Atomkraftgegner kündigen Kundgebung in Gorleben an

Lies sagte, das Land habe die Rolle, "Anwalt der Bürger zu sein". Dies heiße nicht, ein mögliches Endlager zu verhindern, sondern ein transparentes Verfahren einzuhalten. Am 28. September will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) geeignete Teilgebiete für ein Endlager benennen. Laut Standortsuchgesetz soll die Endlagersuche 2031 mit einer Entscheidung beendet werden. Lange Zeit war Gorleben als künftiger Endlagerstandort ins Auge gefasst worden. Atomkraftgegner haben unterdessen zu einer Kundgebung aufgerufen. "Wir werden eine erste Bilanz nach Vorlage des BGE-Zwischenberichts ziehen, wie es sich geziemt auf der Straße", sagte der Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, Wolfgang Ehmke. Die Kundgebung soll am 4. Oktober in Gorleben stattfinden.

