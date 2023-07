Stand: 05.07.2023 09:28 Uhr Leuphana Universität unter den Top 100 der jungen Universitäten

Die Universität zählt zu den 10 Prozent der weltweit besten Universitäten, die jünger als 50 Jahre sind. Das Ranking wurde von dem britischen Magazin Times Higher Education am Montag herausgegeben. Die Leuphana ist demnach eine von nur sieben deutschen im Ranking vertretenen Universitäten und die einzige Uni aus Norddeutschland unter den TOP 100. Das Times Higher Education Ranking zählt zu den bedeutendsten internationalen Universitätsvergleichen, so ein Sprecher der Leuphana. Es basiert auf Bewertungen in den fünf Kategorien Lehre, Forschung, Zitationen, Internationalität und Wissenstransfer. Universitätspräsident Sascha Spoun zeigte sich erfreut: "Die aktuelle Platzierung ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Leuphana in der internationalen Wissenschaftslandschaft angekommen ist und wahrgenommen wird".

