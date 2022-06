Stand: 27.06.2022 12:18 Uhr Lernen im Kino: Projektwoche startet in der Region

Ab heute gehen viele Schulklassen in der Region wieder ins Kino: In den Landkreisen Lüneburg, Harburg, Stade, Rotenburg und dem Heidekreis hat die niedersächsische Schulkinowoche begonnen. Laut Veranstaltern sollen Schülerinnen und Schüler dabei auf unterhaltsame Weise etwas lernen. Deshalb stehen neben Natur- und Kulturdokumentationen auch Animations-, Kinderfilme und sogar Literaturverfilmungen auf dem Programm. In den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg hat die Schulkinowoche bereits vergangene Woche stattgefunden.

