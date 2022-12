Stand: 06.12.2022 09:28 Uhr Leichenfund in Stade: Polizei geht von Unglücksfall aus

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Stade ist die Identität des Toten geklärt. Das teilt die Polizei mit. Sie geht von einem Unglücksfall als Todesursache aus. Der Tote war am vergangenen Donnerstagvormittag bei Mäharbeiten am Burggraben im Wasser entdeckt und von der Feuerwehr geborgen worden. Nach der Obduktion stehen nun die Personalien des Toten zweifelsfrei fest. Es handelt sich bei dem Mann um einen 64-jährigen Stader. Die Polizei geht davon aus, dass er offenbar bereits vor einigen Wochen die Böschung herunterstürzte und dann im Wasser ertrank. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen nicht vor, so ein Sprecher.

