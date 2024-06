Landwirt findet Kinderleiche auf Wiese im Landkreis Stade Stand: 25.06.2024 07:37 Uhr Ein Landwirt hat am Montagnachmittag auf einer Wiese in Estorf (Landkreis Stade) die Leiche eines Kindes entdeckt. Die "Ermittlungsgruppe Arian" aus Rotenburg war vor Ort.

Der Landwirt habe den leblosen Körper beim Mähen gefunden, wie die Polizei in Rotenburg am Morgen mitteilte. Details zu Fundort und zur Auffindesituation nannte Sprecher Heiner van der Werp zunächst nicht. Die Identität des Kindes sei nicht zweifelsfrei geklärt. In der Region wird seit Wochen der sechsjährige Arian vermisst. Mitarbeitende der "Ermittlungsgruppe Arian" und die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade hätten den Fundort kriminaltechnisch untersucht. Arian war am 22. April aus seinem Elternhaus in Bremervörde-Elm verschwunden - der Ort der jetzt gefundenen Kinderleiche liegt rund acht Kilometer davon entfernt.

