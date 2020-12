Landkreis Uelzen will Naturschutzstiftung gründen

Der Landkreis will eine Naturschutzstiftung gründen. Das hat der Kreistag am Dienstag beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Damit folge man dem Beispiel anderer Landkreise, so Landrat Heiko Blume (CDU). Eine der Aufgaben der Stiftung soll es künftig unter anderem sein, sich um Ausgleichsflächen zu kümmern. Außerdem könne die Stiftung beispielsweise Grundstücke zu Naturschutzzwecken bewirtschaften.

