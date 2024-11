Stand: 20.11.2024 14:25 Uhr Landkreis Uelzen sucht Pflegestellen für Haustiere

Der Landkreis Uelzen sucht dringend Pflegestellen für Tiere. Gesucht werden Privatpersonen, die Haustiere vorübergehend oder dauerhaft bei sich aufnehmen, so der Landkreis. Das Veterinäramt des Landkreises sei zuständig, weil es sich um Tiere handle, die ihren ursprünglichen Besitzern weggenommen werden mussten. Bisher habe das Amt diese Tiere an Tierheime weitergegeben. Das Heim in Uelzen sei aber voll und deshalb versuche der Landkreis die Tiere nun direkt zu vermitteln. Auch das Tierheim in Buchholz habe derzeit einen Aufnahmestopp für weggenommene Tiere, ebenso für alle Hunde, sagte eine Mitarbeiterin dem NDR Niedersachsen. Einige Tierheimbetreiber sehen in privaten Pflegestellen aber keinen guten Ersatz. Sie befürchten, dass es manchen Bewerbern mehr um das Geld gehe, als um das Tierwohl.

