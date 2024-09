Stand: 29.09.2024 13:56 Uhr Dachstuhlbrand zerstört Bauernhaus in Granstedt

Ein Großbrand hat am Samstagabend ein Bauernhaus in Granstedt im Landkreis Rotenburg zerstört. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Mehr als 120 Einsatzkräfte seien bis in die frühen Morgenstunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR Niedersachsen. Das vorhandene Hydrantennetz sei schnell überlastet gewesen, man habe dann zunächst mit Wasser aus umliegenden Zisternen und Teichen gelöscht, so der Sprecher. Als diese Gewässer ebenfalls erschöpft gewesen seien, sei der Wassertransport mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr sichergestellt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hielten sich laut Feuerwehr zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude auf. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

