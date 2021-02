Stand: 17.02.2021 12:42 Uhr Landkreis Heidekreis: Falsche Polizisten machen fette Beute

Im Landkreis Heidekreis haben falsche Polizisten mehrere tausend Euro sowie Schmuck erbeutet. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter einen Senior im Rahmen einer vorgetäuschten verdeckten Ermittlung gebeten, eine Tasche mit dem Bargeld und den Wertsachen in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle bei Soltau zu deponieren. Die Unbekannten nahmen die Tasche wahrscheinlich am vergangenen Donnerstag spätnachmittags an sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.02.2021 | 13:30 Uhr