Stand: 02.11.2022 09:03 Uhr Landkreis Harburg testet Notstrom-Aggregate

Der Landkreis Harburg testet am Mittwoch seine Notstrom-Versorgung. Der Test beginnt um 14 Uhr und soll etwa zwei Stunden dauern. In dieser Zeit könne es sein, dass der Bürgerservice und der Bereich Soziales nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sind, sagte ein Sprecher des Landkreises. Termine bei der Führerscheinstelle und Kfz-Zulassung am Nachmittag entfallen. Diese Bereiche der Verwaltung werden als nicht kritisch eingestuft - anders als beispielsweise Rettungsleitstellen oder der Katastrophenschutz. Vor allem diese kritischen Bereiche sollen im Fall eines Stromausfalls arbeitsfähig bleiben.

