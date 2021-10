Stand: 01.10.2021 13:25 Uhr Landkreis Harburg lockert Corona-Regeln wieder

Nachdem die Inzidenzwerte wieder gesunken sind, setzt der Landkreis Harburg ab Sonnabend die erweiterte 3G-Regel außer Kraft. Demnach dürfen sich wieder mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen zusammenfinden. Allerdings gelten weiterhin Maskenpflicht und Abstandsgebot im Innenbereich bis zum Sitzplatz - zum Beispiel in Restaurants. Diese entfallen, falls Veranstalter, Gastwirte und Dienstleister die 2G-Regel anwenden. Im Landkreis Stade gilt das bereits ab sofort - auch dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz an mehr als fünf Werktagen unter 50.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.10.2021 | 13:30 Uhr