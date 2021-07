Stand: 23.07.2021 07:33 Uhr Landkreis Harburg: Turnhalle in Tostedt abgebrannt

In Tostedt im Landkreis Harburg ist die Turnhalle einer Realschule abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache am Vordach der Halle entstanden und hatte schnell auf das Gebäude übergegriffen. Laut Polizei wurde die Turnhalle der Schule stark beschädigt und kann nicht mehr genutzt werden. Die Brandursache ist noch unklar.

