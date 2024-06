Landgericht Stade macht mutmaßlichen Schleusern den Prozess

Stand: 11.06.2024 20:14 Uhr

Am Landgericht Stade hat am Dienstag der Prozess gegen eine mutmaßliche Schleuserbande begonnen. Die fünf Beschuldigten sollen in 31 Fällen Menschen aus Syrien nach Deutschland gebracht haben.