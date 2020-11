Stand: 02.11.2020 10:30 Uhr Landesbergamt sucht mit Hubschrauber nach Grundwasser

In den Landkreisen Rotenburg und Stade sucht das Landesbergamt ab heute nach Grundwasser-Vorkommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dazu werden die Gebiete nach Angaben einer Sprecherin mit einem Hubschrauber überflogen, der in etwa 30 Metern Höhe über dem Boden eine Antenne hinter sich herschleppt. Die Antenne könne bis in eine Tiefe von 200 Metern Signale über die Bodenbeschaffenheit empfangen. So sei zu erkennen, ob der Boden eher sandig ist oder aus Ton besteht. Abgeflogen werde ein Bereich südöstlich von Bremervörde über Zeven bis zur Autobahn 1 bei Elsdorf. Die Messflüge dauern bis zum 13. November.

