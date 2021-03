Land gibt 1,3 Millionen Euro für Hotel am Snow Dome Stand: 11.03.2021 14:45 Uhr Das Land fördert den Snow Dome in Bispingen mit 1,3 Millionen Euro. Das Geld soll in einen Hotelneubau an der Skihalle im Heidekreis fließen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) übergab der Betreiberfirma am Donnerstag den Förderbescheid über 1,3 Millionen Euro. Das Unternehmen Skihallen Service will den Snow Dome um ein Hotel mit rund 100 Zimmern erweitern. Dadurch entstünden in Bispingen 15 neue Arbeitsplätze, darunter zwei Ausbildungsplätze, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Insgesamt würden mit der Förderung Investitionen in Höhe von 6,5 Millionen Euro angestoßen.

"Tourismus im Land noch attraktiver machen"

Die Lüneburger Heide sei nach wie vor ein beliebtes Reiseziel, sagte Althusmann: "Wir möchten den Tourismus als Wirtschaftszweig in unserem Land hier und in ganz Niedersachsen auch über die Corona-Krise hinaus wettbewerbsfähig halten und noch attraktiver machen." Die Landesregierung unterstützt gewerbliche Unternehmen bei Investitionen in strukturschwächeren Regionen. Die Gelder stammen aus unterschiedlichen Fonds, die die regionale Wirtschaftsstruktur verbessern sollen. Der Snow Dome war im Jahr 2006 eröffnet worden und hat eine Schneefläche von 23.500 Quadratmetern.

