Stand: 02.07.2024 08:41 Uhr Kostenloser Heide-Shuttle geht wieder an den Start

Das Heide-Shuttle startet in die Saison 2024: Vom 15. Juli an werden die kostenlosen Busse wieder Gäste durch die Lüneburger Heide transportieren. Das Angebot gibt es inzwischen seit 18 Jahren. Seitdem sind mehr als 1 Million Fahrgäste mit den Bussen gefahren. Das teilte der Landkreis Lüneburg zum Saisonstart mit. Die Busse fahren auf fünf Linien durch den Naturpark Lüneburger Heide. An allen Haltestellen können Fahrgäste einsteigen und dabei pro Bus bis zu 15 Fahrräder mitnehmen. Die Busse fahren bis zum 15. Oktober täglich zwischen 9 und 19 Uhr.

