Stand: 13.03.2025 13:52 Uhr Kontrolle in Jelmstorf: Polizei findet Drogen und Langwaffe

Die Polizei Lüneburg hat am Dienstag rund zwei Kilogramm Drogen und eine Langwaffe mit Munition beschlagnahmt. Die Beamten fanden die Waffe und die Betäubungsmittel im Auto eines 30-Jährigen, gegen den laut Polizei bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde den Angaben zufolge bei einer Verkehrskontrolle in Jelmstorf (Landkreis Uelzen) festgenommen. Das Amtsgericht Lüneburg erließ einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen. Dort trafen die Ermittler auf eine 27-Jährige, gegen die ebenfalls ein Haftbefehl vorlag, so die Polizei.

