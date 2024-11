Stand: 16.11.2024 13:51 Uhr Kontrolle an A7: Mehr als 15 Kilogramm Cannabis sichergestellt

Bei einer mehrstündigen Großkontrolle an der A7 im Heidekreis hat die Polizei mehr als 15 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte am Freitagabend 181 Fahrzeuge und 229 Personen. Dabei wurde eine Vielzahl an Verstößen festgestellt. Acht Personen hätten eine Blutprobe abgeben müssen. Zudem beschlagnahmten Polizistinnen und Polizisten den Angaben zufolge größere Mengen Cannabis: Im Auto eines 33-Jährigen fanden sie mehr als ein Kilogramm Cannabis in einer Kühltasche. Weitere rund 15 Kilogramm beschlagnahmten die Einsatzkräfte bei der Fahrzeugkontrolle eines 26-Jährigen. Ein durchgeführter Urintest bei dem Mann habe positiv auf THC angeschlagen, so die Polizei. Anschließend durchsuchten Einsatzkräfte das Fahrzeug und stießen auf das Cannabis, das in drei Sporttaschen verstaut war.

