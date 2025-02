Komparsen gesucht: NDR Serie wird in der Lüneburger Heide gedreht Stand: 06.02.2025 14:53 Uhr Für eine neue NDR Serie werden 700 Komparsen gesucht. Die Serie "Schwarzes Gold" wird von März bis Juni in der Lüneburger Heide gedreht. Bei der Produktion geht es um den Ölboom um 1900.

Die Dreharbeiten werden ab dem Frühjahr unter anderem im Museumsdorf Hösseringen (Landkreis Uelzen) und in Schneverdingen (Heidekreis) stattfinden. Gesucht werden dafür Hunderte Komparsen, die Dorfbewohner, Bauern, Mägde und Arbeiter verkörpern, erklärt Regieassistentin Kathi Löbach: "Gerne Leute, die reiten können oder die gerne mit Tieren zusammenarbeiten. Wir nehmen jeden, der mal einen Tag an einem Set verbringen möchte", so Löbach. Da die Serie um 1900 spiele, sei aber ein natürlicher Look wichtig. Die Bewerber sollten keine sichtbaren Tattoos, nicht herausnehmbare Piercings oder extrem gefärbte Haare haben.

Ölrausch in der Südheide

Bei der Produktion "Schwarzes Gold“ geht es um die Geschichte des Ölbooms in der Lüneburger Heide um 1900. In Wietze (Landkreis Celle) wurde 1858 eine der weltweit ersten Erdölbohrungen durchgeführt. Bis 1920 war Wietze das produktivste Erdölfeld in Deutschland. Der Ort ist auch Sitz des Deutschen Erdölmuseums. Die sechsteilige historische Serie über die Zeit des Ölrausches in der Heide wird mit 1,5 Millionen Euro von der Medienfördergesellschaft nordmedia unterstützt. Wer Komparse bei der Produktion der Bremer Firma Kinescope werden möchte, kann sich online bewerben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.02.2025 | 13:30 Uhr

