Stand: 02.04.2024 13:00 Uhr Knapp gerettet: Zweijähriges Mädchen fällt vom Bahnsteig

Ein zweijähriges Kind und sein Vater sind am Bahnhof in Uelzen nur knapp einem Unglück entgangen: Nach Angaben der Bundespolizei war am Ostersonntag zunächst das Mädchen im dichten Gedränge auf dem Bahnsteig in das Gleisbett gefallen. Dabei habe es mit dem Gesicht eine Schiene getroffen. Der Vater des Kindes sei sofort hinterher gesprungen, so die Polizei weiter. Er habe seine Tochter herausgehoben und an die Mutter übergeben. Bei der Rettungsaktion habe sich der Vater aber selbst am Fuß verletzt und konnte nun nicht mehr eigenständig aus dem Gleisbett klettern. Eingetroffene Bundespolizisten hätten ihm herausgeholfen - laut Polizei nur kurz bevor auf dem Gleis ein Zug durchfuhr.

