Klimapilger erreichen am Nachmittag Garzweiler in NRW Stand: 01.08.2021 11:44 Uhr Heute Nachmittag erreicht eine Gruppe sogenannter Klimapilger den Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. Die rund 20 Aktivisten waren Anfang Juli am Atommülllager Gorleben gestartet.

Seitdem haben sie unter dem Motto "Kreuzweg für die Schöpfung" knapp 520 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Nach der Ankunft in Garzweiler soll es einen Abschlussgottesdienst in Erkelenz-Lützerath geben. Dort wollen die Atomkraftgegnerinnen und -gegner ein mitgeführtes gelbes Holzkreuz aufstellen. Lützerath ist aufgrund des Braunkohleabbaus vom Abriss durch den Essener Energieversorger RWE bedroht.

Rangelei mit der Polizei in Hamm

Am Freitag vor einer Woche waren Aktivistinnen und Aktivisten in Hamm mit Polizisten aneinandergeraten. Es kam zu Rangeleien, bei denen nach Angaben der Gruppe eine Frau verletzt wurde. Die Polizei sei "mit völlig unangemessener Härte" gegen die Atomkraftgegnerinnen und -gegner vorgegangen, hieß es. Laut Polizei hatten die "Klimapilger" politische Transparente wie "Atomkraft - Nein Danke" getragen - angemeldet gewesen sei aber nur eine religiöse, keine politische Veranstaltung. Am folgenden Tag hatten die Aktivistinnen und Aktivisten ihre Tour Richtung Lünen fortgesetzt.

