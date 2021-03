Stand: 24.03.2021 08:19 Uhr Klecken: Polizei nimmt bewaffneten Mann fest

In Klecken im Landkreis Harburg hat es bis in den Dienstagabend einen Großeinsatz gegeben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein 33-jähriger Mann hatte sich am Nachmittag in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschanzt und damit gedroht, sich aus Liebeskummer zu erschießen. Mehrfach erschien der Mann auf seiner Terrasse und richtete die Waffe auf die Beamten. Auch die Ex-Freundin des Mannes konnte ihn nicht zum Aufgeben bewegen. Schließlich überwältigte die Polizei den Mann. Er wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht.

