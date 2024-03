Stand: 01.03.2024 09:05 Uhr Klassik an der Elbe: Musikwoche in Hitzacker startet

Am Freitagabend beginnt in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) die 38. Musikwoche. Vom 1. bis 10. März 2024 können Interessierte in 23 Veranstaltungen international gefragte Musikerinnen und Musiker genauso wie junge Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in der Elbestadt erleben. Es ist das erste Festival unter der fünfjährigen Künstlerischen Leitung des renommierten Mahler Chamber Orchestra. Auch inhaltlich gibt es einige neue Formate bei der Musikwoche. Bei einem virtuellen Zukunftskonzert können sich Gäste mit einer virtuellen Brille den jeweiligen Musikerinnen und Musikern nähern. Auf dem Programm steht außerdem ein Konzert, bei dem man liegen, stehen oder sitzen kann. Neu sind auch moderierte Konzerte.

