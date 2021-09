Kita-Brand in Zeven: Polizei ermittelt Tatverdächtigen Stand: 06.09.2021 14:24 Uhr Nach dem Brand einer Kita in Zeven (Landkreis Rotenburg) verdächtigt die Polizei einen 17-Jährigen, das Feuer gelegt zu haben. Der Jugendliche war im Zuge der Ermittlungen ins Visier geraten.

Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, in der Nacht zum 1. August Feuer im Eingangsbereich des Kindergartens gelegt zu haben. Sein Motiv ist unklar. Zunächst hatten die Ermittler auch einen technischen Defekt nicht ausgeschlossen. Bei dem Brand wurden die Gebäude in Zeven zerstört. Unmittelbar danach hatte die Bundeswehr angeboten, Container als Übergangslösung für die Unterbringung nach den Ferien bereitzustellen. Die Stadt Zeven musste nach dem Brand für insgesamt 240 Kinder geeignete Räume finden. 30 Kinder, die in den Ferien in der Kita betreut wurden, konnten in Räume einer benachbarten Krippe ziehen.

Geschätzter Schaden: Zwei Millionen Euro

Das Feuer war nach Angaben eines Polizeisprechers am 1. August gegen 3 Uhr morgens ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, da sich das Feuer unter dem Blechdach des Gebäudes ausbreitete und auf eine benachbarte Bewegungshalle übergriff. 19 Feuerwehren waren mit etwa 250 Personen im Einsatz. Den Sachschaden schätzten Ermittler auf zwei Millionen Euro.

