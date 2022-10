Stand: 10.10.2022 16:24 Uhr Kirchwahlingen: Uhu-Paar aus Voliere freigelassen

In Kirchwahlingen im Landkreis Heidekreis haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einem Spargelgut eine Außenvoliere zerschnitten, in der ein Uhu-Paar lebte. Die Eulen sind seither nicht mehr aufgetaucht. In freier Wildbahn seien die Tiere wohl nicht überlebensfähig, da es sich um Zuchttiere für Auswilderungsprojekte handelt. Erst die gezüchteten Jungtiere erlernen, wie man jagt. Die freigelassenen Uhus sind dazu höchstwahrscheinlich nicht in der Lage, teilte die Polizei mit. Der Wert des Uhu-Pärchens liegt schätzungsweise bei rund 10.000 Euro. Die Beamten erhoffen sich Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Tiere. Unter der Telefonnummer (0 51 65) 29 13 40 können sich Zeugen melden.

