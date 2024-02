Stand: 07.02.2024 09:24 Uhr Kind sexuell missbraucht? 70-Jähriger in Lüneburg vor Gericht

Ein 70-jähriger Mann ist vor dem Landgericht Lüneburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt. Der Prozess startet am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zudem vor, kinderpornografische Schriften hergestellt und besessen zu haben. Die Taten sollen zwischen September 2017 und April 2023 unter anderem in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) begangen worden sein. Um das Opfer zu schützen, nennt das Gericht keine weiteren Details. Die Kammer hat einen psychiatrischen Sachverständigen hinzugezogen. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.

