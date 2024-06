Stand: 14.06.2024 08:19 Uhr Kind rutscht beim Spielen in Abwasserrohr - und bleibt stecken

Ein zweijähriger Junge aus Zeven (Landkreis Rotenburg) ist am Donnerstagabend beim Spielen mit einem Bein in ein Regenabwasserrohr gerutscht und stecken geblieben. Auch mithilfe seiner Eltern konnte sich der Junge nach Polizeiangaben nicht befreien. Deshalb alarmierten die Eltern die Feuerwehr, die mit einer Elektrosäge anrückte. Behutsam lösten die Einsatzkräfte Teile des Rohrs, die den Fuß des Zweijährigen eingeklemmt hatten. Der Junge wurde anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Mit einem Schrecken aber ohne größere Verletzungen konnte das Kind am Abend wieder nach Hause.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.06.2024 | 08:00 Uhr