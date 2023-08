Stand: 29.08.2023 10:51 Uhr Keine Brücke mehr für Radler? Verkehrsclub kritisiert Pläne

Der alternative Verkehrsclub VCD wehrt sich gegen Pläne, eine vielgenutzte Brücke für Radfahrer in Lüneburg abzureißen. Die Brücke führt im Waldgebiet Lüner Holz über die B4/209. Die Straße soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden und als Autobahn 39 weiter nach Wolfsburg führen. Die zuständige Autobahn GmbH plane deshalb, die Radverkehrsbrücke zu beseitigen und erst Jahre später neu zu errichten, kritisiert der VCD. Dabei handele es sich um eine Brücke, die Teil der geplanten Premium-Radfahrroute aus dem Raum Adendorf/Scharnebeck nach Lüneburg ist. Diese dürfte auf Jahre unterbrochen sein, heißt es in der Kritik weiter. Schon jetzt sei die Brücke eine der meistbefahrenen Radverkehrsverbindungen im Landkreis Lüneburg.

