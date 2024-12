Stand: 16.12.2024 11:05 Uhr Kameras zeigen Einbruch: Hausbesitzer beobachtet Tat live

Eine Live-Übertragung der anderen Art hat ein Mann im Landkreis Harburg erlebt: Über das Kamerasystem an seinem Haus in Drestedt hat er am Freitagabend einen Einbruch bemerkt. Obwohl er nicht zuhause war, konnte er über die Kameras beobachten, wie sich unbekannte Täter an seinem Haus zu schaffen machten. Der Mann habe reagiert und einen Angehörigen informiert, so die Polizei. Der Angehörige wohnt im selben Ort und machte sich sofort auf den Weg zum Haus. Offenbar habe er die Täter beim Einbruch unterbrochen und vertrieben, so die Polizei. Sie entkamen unerkannt.

