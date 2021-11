Stand: 16.11.2021 11:43 Uhr Kabelschaden: Ausfall und Verspätung bei Erixx und Metronom

Auf der Bahnstrecke zwischen Uelzen und Wieren wurde bei Bauarbeiten ein Erdkabel stark beschädigt. Deshalb können auf der Strecke derzeit keine Erixx-Züge fahren, so ein Unternehmenssprecher. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Die Anschlüsse am Bahnhof Uelzen könnten damit aber nicht wie geplant erreicht werden, heißt es. Auch der Metronom zwischen Hamburg und Hannover muss am Bahnhof Uelzen nun an einem anderen Gleis halten. Deshalb komme es in beiden Richtungen zu Verspätungen. Die Reparatur der Schäden dauert laut Metronom voraussichtlich bis Donnerstag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.11.2021 | 14:30 Uhr