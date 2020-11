Stand: 10.11.2020 14:07 Uhr In Sittensen entsteht ein umweltfreundlicher Kunstrasenplatz

Am Dienstagnachmittag beginnen in Sittensen (Landkreis Rotenburg) offiziell die Bauarbeiten für einen ökologisch nachhaltigen Kunstrasenplatz. Der VfL Sittensen hatte für den Rasen aus Kautschuk und Hanf mithilfe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Geld bei der EU beantragt - und eine Zusage bekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Entstehen sollen mehrere Fußballplätze, von denen kein Mikroplastik an die Umwelt abgegeben wird. Der VfL Sittensen will seine neuen Plätze auch Nachbar-Vereinen zur Verfügung stellen.

