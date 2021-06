Stand: 15.06.2021 14:45 Uhr In Lüchow startet ein Pilotprojekt zur Agrar-Photovoltaik

Bei Lüchow im südlichen Wendland startet demnächst der Bau eines deutschlandweit einmaligen Pilotprojekts zur Agrar-Photovoltaik. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, soll auf einem ein Hektar großen Acker eine Photovoltaik-Anlage auf sechs Meter hohen Stelzen gebaut werden. Unter den teilweise transparenten Solarpanels können also Trecker fahren und die Fläche bewirtschaften. Vor allem Schnittlauch soll dort angebaut werden. Die in Lüchow ansässige Firma Steinicke investiert nach eigenen Angaben rund 1,3 Millionen Euro in die bislang größte Agrar-Photovoltaik-Anlage in Deutschland. Das Bundesumweltministerium bezuschusst das Projekt mit 400.000 Euro. Damit solle der Flächenkonflikt zwischen Energie- und Landwirtschaft aufgelöst werden, so das Ministerium. Der Baubeginn für die Anlage ist für den kommenden Monat geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.06.2021 | 15:00 Uhr