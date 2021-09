Stand: 27.09.2021 17:24 Uhr Impfzentrum Lüneburg schließt: Leiter zieht positive Bilanz

Der Leiter des Lüneburger Impfzentrums, Mirko Dannenfeld, hat eine positive Bilanz zum Betrieb der Einrichtung gezogen. Weit mehr als 70.000 Menschen seien im Lüneburger Impfzentrum geimpft worden, das seien fast 40 Prozent der Bevölkerung im Landkreis. Damit liege Lüneburg zwei Prozent über dem Durchschnittswert der deutschen Impfzentren, so Dannenfeld. Seit dem Wochenende wird das Impfzentrum Lüneburg abgebaut. Land und Bund streichen zum Monatsende die Finanzierung. Impfen sollen von nun an ausschließlich niedergelassene Ärzte und mobile Teams. Fast alle der rund 60 Mitarbeitenden des Impfzentrums haben laut Landkreis inzwischen eine neue Stelle in der Verwaltung oder bei Hilfsorganisationen gefunden.

