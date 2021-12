Stand: 08.12.2021 08:47 Uhr Im Heidekreis entstehen drei Impfstationen mit Terminvergabe

Fast überall in Niedersachsen gibt es mittlerweile offene Corona-Impfangebote, für die man keinen Termin braucht. Der Nachteil daran ist, dass die Menschen für ihre Impfung oft lange anstehen und warten müssen. Deshalb gehen manche Landkreise jetzt wieder zu festen Impfstellen mit Terminbuchung über - etwa der Heidekreis. Landrat Jens Grote kündigte an, dass es ab kommendem Dienstag drei stationäre Impfangebote geben wird: im Klinikum in Walsrode, in der Alten Reithalle in Soltau und im Designer Outlet in Soltau. Im Januar soll ein weiteres in Schwarmstedt hinzukommen. Für die ersten drei Impfstationen werden ab sofort Termine vergeben - und zwar online über die Internetseite des Heidekreises. Impfen werden mobile Teams des Landkreises. Zusätzlich fahren sie weiterhin auch in andere Ortschaften und bieten offene Termine an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.12.2021 | 06:30 Uhr